Аршавин: если «Крылья Советов» останутся в РПЛ, то Булатов их и поведёт за собой

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил перспективы тренерского штаба самарских «Крыльев Советов».

«Если «Крылья Советов» останутся в РПЛ, то Булатов их и поведёт за собой. К тому же Виталий Панов усилил тренерский штаб. Он подписал контракт на год вперёд. Он был моим куратором, когда я получал тренерскую лицензию», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Сергей Булатов временно руководил командой с начала апреля, сменив уволенного Адиева, а 28 апреля получил пост главного тренера. Виталий Панов, в свою очередь, занял должность старшего тренера.

После 27 туров Мир Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья», набрав 26 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице.

