Микель Артета: мы хотим прибавить во всех аспектах игры

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед противостоянием в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» заявил, что его команде необходимо прогрессировать во всех компонентах.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Нам нужно играть лучше. Нам нужно чаще бить, качество ударов тоже важно. С «Ньюкаслом» был отличный пример того, что это возможно. Мы хотим прибавить во всех аспектах игры. В то же время нужно быть исключительным, чтобы оказаться там, где находимся мы. Мы одна из четырёх лучших команд Европы. Представьте, насколько это сложно», – приводит слова Артеты Football.London.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» лондонский «Арсенал» проведёт дома 29 апреля.

