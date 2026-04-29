Аршавин рассказал, как сложится судьба «Пари НН» в РПЛ после увольнения Шпилевского

Аршавин рассказал, как сложится судьба «Пари НН» в РПЛ после увольнения Шпилевского
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал увольнение главного тренера «Пари Нижний Новгород» Алексея Шпилевского и перспективы команды в РПЛ.

«Мне кажется, что ещё немного повезло Алексею. Перед зимней паузой у них были большие проблемы, но они выиграли две игры и их место казалось стабильным. Роковым стал матч с «Оренбургом». Не думаю, что у них есть шансы сохранить место в РПЛ — без Шпилевского или с ним. Календарь их отправит в Первую лигу», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Во вторник «Пари НН» и Шпилевский расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. После 27 туров клуб занимает 15‑ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

Материалы по теме
«Надо было раньше менять его». Гришин — об увольнении из «Пари НН» Шпилевского
