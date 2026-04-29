Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер вратарей «Спартака» ответил на критику в адрес игры Максименко

Экс-тренер вратарей «Спартака» ответил на критику в адрес игры Максименко
Комментарии

Экс-тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников поделился мыслями о критике в адрес голкипера Александра Максименко.

«У вратаря не может быть всё стабильно. Ты не можешь предугадать, как будет. Есть потоковое состояние, которое тренер должен почувствовать. Если ты его поймал, твоя задача — продлить его. Честь и хвала тому, кто сможет этот поток продлить на весь сезон. Если говорить про Сашу, тут много факторов. Поменялись центральные защитники. Нет Бабича, а когда он играл, второй всегда менялся. Не всегда была сыгранность с центральными. Пришли Ву и Джику, которые только адаптируются к чемпионату, плюс они иностранцы. Можно сказать, что с опытом Саши надо всё воспринимать. Ну и смена тренера вратарей могла сказаться. Со Станковичем был итальянец, сейчас пришёл испанец. Может, не было симбиоза.

Сейчас наступил момент, когда «Спартак» пропускает в каждой игре, а иногда и много. Психологически, каким бы закалённым ты ни был, ты хочешь играть «на ноль». При Абаскале в конце сезона Максименко получил «Золотого кабана» — это признание болельщиков, которое тяжело заслужить. Его костерят как хотят, а тут дают награду. У Саши есть уровень! Сейчас такой этап, но грубых ошибок он не допускает. В кубковой игре с «Зенитом» он выручил в сложный момент. Кто-то скажет, что бил молодой и Саша должен был брать. Но Саша провёл хорошую игру. Так что нельзя говорить, что он не готов.

Ну и последнее — Саша очень рано начал играть. Им пройден очень долгий путь. Был момент, когда Макси мог уехать в Европу. Может, это тоже сказалось на нём», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Максименко провёл 30 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол и семь раз сыграл «на ноль».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android