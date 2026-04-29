Холанд отреагировал на результативность в матче 1/2 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4).

«Это футбол», — написал Холанд в социальных сетях и прикрепил фотографию телевизора при счёте 5:3.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.

Эрлинг Холанд в составе «Манчестер Сити» завершил выступление в турнире в 1/8 финала – «горожане» уступили «сливочным».