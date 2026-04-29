Холанд отреагировал на результативность в матче 1/2 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»
Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Это футбол», — написал Холанд в социальных сетях и прикрепил фотографию телевизора при счёте 5:3.
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.
Эрлинг Холанд в составе «Манчестер Сити» завершил выступление в турнире в 1/8 финала – «горожане» уступили «сливочным».
- 29 апреля 2026
-
04:52
-
04:39
-
04:34
-
04:22
-
04:15
-
04:15
-
04:06
-
03:57
-
03:52
-
03:41
-
03:30
-
03:29
-
03:00
-
02:56
-
02:45
-
02:42
-
02:39
-
02:31
-
02:29
-
02:15
-
02:05
-
02:05
-
01:47
-
01:47
-
01:40
-
01:32
-
01:18
-
00:56
-
00:55
-
00:46
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:20