Капитан «ПСЖ» рассказал, чего команде не хватило в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Баварией»

Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией». Встреча завершилась со счётом 5:4.

«Мы довольны победой, хотя при счёте 5:2 мы чуть-чуть бросили играть. Не хватило всего понемногу. В Мюнхене нас ждёт похожая встреча. Это будет матч двух сумасшедших команд, которые хотят забивать и побеждать. «ПСЖ» должен ехать туда с тем же настроем и таким же характером, чтобы добиваться результата», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт в Мюнхене через неделю, 6 мая.