Капитан «ПСЖ» рассказал, чего команде не хватило в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Баварией»
Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией». Встреча завершилась со счётом 5:4.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Мы довольны победой, хотя при счёте 5:2 мы чуть-чуть бросили играть. Не хватило всего понемногу. В Мюнхене нас ждёт похожая встреча. Это будет матч двух сумасшедших команд, которые хотят забивать и побеждать. «ПСЖ» должен ехать туда с тем же настроем и таким же характером, чтобы добиваться результата», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт в Мюнхене через неделю, 6 мая.
