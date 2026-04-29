Капитан «ПСЖ» рассказал, чего команде не хватило в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Баварией»

Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией». Встреча завершилась со счётом 5:4.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Мы довольны победой, хотя при счёте 5:2 мы чуть-чуть бросили играть. Не хватило всего понемногу. В Мюнхене нас ждёт похожая встреча. Это будет матч двух сумасшедших команд, которые хотят забивать и побеждать. «ПСЖ» должен ехать туда с тем же настроем и таким же характером, чтобы добиваться результата», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт в Мюнхене через неделю, 6 мая.

Материалы по теме
Энрике ответил, сколько «ПСЖ» нужно забить «Баварии» в ответной игре, чтобы выйти в финал
