Дембеле ответил, ждать ли сверхрезультативной игры от «ПСЖ» и «Баварии» в ответной игре ЛЧ

Форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В этой встрече француз отметился дублем и результативной передачей.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«В матче столкнулись две команды, которые действуют в атакующем стиле и не сомневаются в своих силах. Это полуфинал Лиги чемпионов, мы осознаём уровень «Баварии», но и у нас высокий уровень. Результатом мы довольны, хотя вели 5:2 и к концу немного ослабили давление. Теперь отправимся в Мюнхен с целью выиграть и выйти в финал. Ждать ли похожей игры в ответном матче? Да — обе команды стремятся атаковать и не откажутся от своей игровой философии, так что нас ожидает интересная встреча», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

