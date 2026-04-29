Дембеле ответил, ждать ли сверхрезультативной игры от «ПСЖ» и «Баварии» в ответной игре ЛЧ

Форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В этой встрече француз отметился дублем и результативной передачей.
«В матче столкнулись две команды, которые действуют в атакующем стиле и не сомневаются в своих силах. Это полуфинал Лиги чемпионов, мы осознаём уровень «Баварии», но и у нас высокий уровень. Результатом мы довольны, хотя вели 5:2 и к концу немного ослабили давление. Теперь отправимся в Мюнхен с целью выиграть и выйти в финал. Ждать ли похожей игры в ответном матче? Да — обе команды стремятся атаковать и не откажутся от своей игровой философии, так что нас ожидает интересная встреча», — приводит слова Дембеле RMC Sport.
Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.
- 29 апреля 2026
