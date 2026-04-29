Статистика Сафонова в матче ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария», где Матвей пропустил четыре мяча

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов совершил два спасения по ходу первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4). Данную статистику приводит статистический портал Sofascore.
Отмечается, что у голкипера 38% точных передач (11/29), 7 точных длинных передач из 25 (28%). Также на его счету две выигранные верховые дуэли в своей штрафной из трёх. При этом Матвей трижды выбивал мяч кулаком. Вратарский показатель Сафонова в этой встрече — 2,66 xGoT после ударов в створ. Кроме того, по показателю предотвращённых голов россиянин оказался в минусе (-1,34). Это значит, что Матвей пропустил больше голов, чем ожидалось.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 23 матча (2100 минут) во всех турнирах, пропустил в них 24 гола и 11 раз сыграл «на ноль».
*xGoT после ударов в створ — количество голов, которые вратарь должен был пропустить, исходя из количества и качества ударов в створ.
- 29 апреля 2026
