«Безумие какое-то». Генич отреагировал на результат матча 1/2 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»

«Безумие какое-то». Генич отреагировал на результат матча 1/2 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»
Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился со счётом 5:4 в пользу французского клуба.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Как можно в полуфинале ЛЧ играть 5:4?! Безумие какое-то», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ответная игра между командами состоится в Мюнхене 6 мая. Ранее парижане в плей-офф ЛЧ прошли «Ливерпуль» (4:0 по сумме двух матчей), «Челси» (8:2) и «Монако» (5:4). Мюнхенцы по ходу раундов на выбывание выбили из соревнований «Реал» Мадрид (6:4 по сумме двух матчей) и «Аталанту» (10:2).

