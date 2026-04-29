«Безумие какое-то». Генич отреагировал на результат матча 1/2 финала ЛЧ «ПСЖ» — «Бавария»

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «ПСЖ» и «Баварией», который завершился со счётом 5:4 в пользу французского клуба.

«Как можно в полуфинале ЛЧ играть 5:4?! Безумие какое-то», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ответная игра между командами состоится в Мюнхене 6 мая. Ранее парижане в плей-офф ЛЧ прошли «Ливерпуль» (4:0 по сумме двух матчей), «Челси» (8:2) и «Монако» (5:4). Мюнхенцы по ходу раундов на выбывание выбили из соревнований «Реал» Мадрид (6:4 по сумме двух матчей) и «Аталанту» (10:2).

Как Сафонов стал героем ФИФА: