Андрей Аршавин определил матч, в котором «Краснодар» может потерять очки

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал матч, в котором «Краснодар» может потерять очки в РПЛ.

«Встреча с «Динамо» — матч, где «Краснодар» может потерять очки. С «Оренбургом» и «Акроном» они наберут шесть очков», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После завершения очередного тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар лидирует в РПЛ, в его активе 60 набранных очков в 27 матчах. Отрыв от располагающегося на второй строчке санкт-петербургского «Зенита» составляет одно очко.

В трёх заключительных турах РПЛ «Краснодар» сыграет на выезде с «Акроном» (3 мая), московским «Динамо» (11 мая) и примет на своём поле «Оренбург» (17 мая).