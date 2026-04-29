Луис Энрике назвал игру «ПСЖ» с «Баварией» лучшей в его тренерской карьере
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией», который завершился сверхрезультативной победой красно-синих со счётом 5:4, является лучшим для испанского наставника за всю его тренерскую карьеру.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Это был очень напряжённый матч. Без сомнения, это лучший матч, в котором я когда-либо участвовал в роли тренера. Я сильно устал, хотя не пробежал ни километра, поэтому даже не знаю, как себя чувствуют игроки», — приводит слова Энрике ESPN.
Напомним, ответный матч между командами состоится через неделю, 6 мая. Встреча пройдёт в Мюнхене.
