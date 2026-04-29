Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Луис Энрике назвал игру «ПСЖ» с «Баварией» лучшей в его тренерской карьере

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией», который завершился сверхрезультативной победой красно-синих со счётом 5:4, является лучшим для испанского наставника за всю его тренерскую карьеру.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Это был очень напряжённый матч. Без сомнения, это лучший матч, в котором я когда-либо участвовал в роли тренера. Я сильно устал, хотя не пробежал ни километра, поэтому даже не знаю, как себя чувствуют игроки», — приводит слова Энрике ESPN.

Напомним, ответный матч между командами состоится через неделю, 6 мая. Встреча пройдёт в Мюнхене.

