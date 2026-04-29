Луис Энрике назвал игру «ПСЖ» с «Баварией» лучшей в его тренерской карьере

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией», который завершился сверхрезультативной победой красно-синих со счётом 5:4, является лучшим для испанского наставника за всю его тренерскую карьеру.

«Это был очень напряжённый матч. Без сомнения, это лучший матч, в котором я когда-либо участвовал в роли тренера. Я сильно устал, хотя не пробежал ни километра, поэтому даже не знаю, как себя чувствуют игроки», — приводит слова Энрике ESPN.

Напомним, ответный матч между командами состоится через неделю, 6 мая. Встреча пройдёт в Мюнхене.