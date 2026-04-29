Витинья прокомментировал победу «ПСЖ» в сверхрезультативном полуфинале ЛЧ с «Баварией»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья прокомментировал победу над «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Это был хороший футбольный матч. Нам было приятно играть, и, думаю, болельщикам тоже понравилось наблюдать за нами. Выступать против такого соперника действительно тяжело, и, уверен, «Бавария» сказала бы то же самое о нас. Мы вели с преимуществом в три гола, поэтому, когда итог — всего один мяч, понимаешь, что нужно было сделать больше, чтобы сохранить перевес. Но это футбол, и против «Баварии» это сделать сложно. К счастью, у нас по-прежнему преимущество в один гол, но, как показал этот вечер, один гол мало значит. Теперь отправляемся в Мюнхен с тем же желанием и, прежде всего, с той же целью: хорошо сыграть и победить, как мы всегда это делаем», — приводит слова Витиньи Frenchfootballweekly.com.

Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

