«Трудно предъявить претензии». Footmercato дал оценку Сафонову в матче ЛЧ с «Баварией»

Французское издание Footmercato оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Баварией» (5:4), в котором он пропустил четыре мяча и совершил несколько спасений. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Оценка Сафонову — 6 из 10. Он безупречно справился с первым же опасным моментом, выиграв воздушную дуэль после фланговой подачи Олисе (5-я минута). После этого вратарь уверенно действовал на линии ворот, остановив удар Олисе правой рукой (20-я минута). В игре ногами и на выходах Сафонов был собран и надёжен. Он также сыграл ключевую роль на выходе, не позволив Олисе пробить (32-я минута). Его своевременный выход из ворот оказались решающими после сольного прохода Диаса (62-я минута). Хотя он был застигнут врасплох во время пенальти от Кейна (17-я минута), а также после мощных ударов Олисе (41-я) и Луиса Диаса (68-я), к вратарю трудно предъявить какие-либо претензии», — говорится в разборе игры от Footmercato.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 23 матча (2100 минут) во всех турнирах, пропустил в них 24 гола и 11 раз сыграл «на ноль».