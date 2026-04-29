Шарлотт — Атланта Юнайтед, результат матча 29 апреля 2026, счет 0:2, 1/8 финала Открытого кубка США-2026

Гол Миранчука помог «Атланте» обыграть «Шарлотт» в 1/8 финала Открытого кубка США
Завершился матч 1/8 финала Открытого кубка США, в котором «Шарлотт» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотт, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

29 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Шарлотт
Окончен
0 : 2
Атланта Юнайтед
0:1 Миранчук – 22'     0:2 Санчес – 71'    

В составе победителей голами отметились Купер Санчес и российский полузащитник команды Алексей Миранчук.

Россиянин отправил мяч в сетку в первом тайме красивым обводящим ударом и установил окончательный счёт 2:0.

Миранчук забил за команду во второй игре подряд.

«Атланта» вышла в 1/4 финала Открытого кубка, её следующий соперник определится позже.

Действующим победителем турнира является «Нэшвилл», который в финальном матче турнира 2025 года обыграл «Остин» со счётом 2:1.

