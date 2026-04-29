Энрике рассказал о состоянии Сафонова и Хакими после матча с «Баварией»
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Баварией» (5:4) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов рассказал, что у вратаря Матвея Сафонова и защитника Ашрафа Хакими были судороги в конце игры.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Я думаю, это просто судороги — у Хакими и Сафонова. На таком уровне интенсивности это нормально. Надеюсь, у Хакими это были просто сильные судороги», — сказал Энрике в эфире Movistar.
В этом матче завершилась «сухая» серия Матвея Сафонова в Лиге чемпионов, которая составила 320 минут.
Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
05:41
-
05:32
-
05:29
-
05:06
-
04:52
-
04:39
-
04:34
-
04:22
-
04:15
-
04:15
-
04:06
-
03:57
-
03:52
-
03:41
-
03:30
-
03:29
-
03:00
-
02:56
-
02:45
-
02:42
-
02:39
-
02:31
-
02:29
-
02:15
-
02:05
-
02:05
-
01:47
-
01:47
-
01:40
-
01:32
-
01:18
-
00:56
-
00:55
-
00:46
-
00:40