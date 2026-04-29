Анри прокомментировал победу «ПСЖ» над «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов

Экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал победу «ПСЖ» над «Баварией» (5:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Недавно мы говорили о командах, которые не рискуют, игроках, которые не идут в обводки, командах, которые играют ради того, чтобы не проиграть, а не ради победы. Сегодня было много риска, так что, если вы сторонник оборонительного стиля игры, да, вы можете сойти с ума… Но мне всё равно! Мы уже год или два жалуемся, что футбол скучный, но этот матч не был таким! Если отбросить профессиональный аспект — да, нам придётся кое-что проанализировать — мне понравился матч, и я думаю, что всем, кто смотрел матч дома, было интересно», — сказал Анри в эфире CBS.

Ответная встреча «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».