Анри прокомментировал победу «ПСЖ» над «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов

Анри прокомментировал победу «ПСЖ» над «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов
Экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал победу «ПСЖ» над «Баварией» (5:4) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Недавно мы говорили о командах, которые не рискуют, игроках, которые не идут в обводки, командах, которые играют ради того, чтобы не проиграть, а не ради победы. Сегодня было много риска, так что, если вы сторонник оборонительного стиля игры, да, вы можете сойти с ума… Но мне всё равно! Мы уже год или два жалуемся, что футбол скучный, но этот матч не был таким! Если отбросить профессиональный аспект — да, нам придётся кое-что проанализировать — мне понравился матч, и я думаю, что всем, кто смотрел матч дома, было интересно», — сказал Анри в эфире CBS.

Ответная встреча «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».

