Главная Футбол Новости

«Это совсем не весело». Тренер «Баварии» Компани — о просмотре матча с «ПСЖ» с трибун

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил просмотр первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5) с трибуны.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Это совсем не весело. Если такое больше никогда не повторится, то я только буду доволен. Я не мог принимать решения на расстоянии 80 метров, но мне понравилось, как отреагировали игроки. Против «Реала» у «Баварии» была невероятная игра. В ответном матче с «ПСЖ» нам нужно не меньше, а даже больше, и это все, о чём я могу просить. Я бы пошёл на стадион ради такой игры, но не для того, чтобы молчать», — сказал Компани в интервью Prime Video.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

