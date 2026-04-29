«Это совсем не весело». Тренер «Баварии» Компани — о просмотре матча с «ПСЖ» с трибун

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил просмотр первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5) с трибуны.

«Это совсем не весело. Если такое больше никогда не повторится, то я только буду доволен. Я не мог принимать решения на расстоянии 80 метров, но мне понравилось, как отреагировали игроки. Против «Реала» у «Баварии» была невероятная игра. В ответном матче с «ПСЖ» нам нужно не меньше, а даже больше, и это все, о чём я могу просить. Я бы пошёл на стадион ради такой игры, но не для того, чтобы молчать», — сказал Компани в интервью Prime Video.

Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».