«Это совсем не весело». Тренер «Баварии» Компани — о просмотре матча с «ПСЖ» с трибун
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил просмотр первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (4:5) с трибуны.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Это совсем не весело. Если такое больше никогда не повторится, то я только буду доволен. Я не мог принимать решения на расстоянии 80 метров, но мне понравилось, как отреагировали игроки. Против «Реала» у «Баварии» была невероятная игра. В ответном матче с «ПСЖ» нам нужно не меньше, а даже больше, и это все, о чём я могу просить. Я бы пошёл на стадион ради такой игры, но не для того, чтобы молчать», — сказал Компани в интервью Prime Video.
Ответный матч между командами состоится 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
08:00
-
07:44
-
07:15
-
06:40
-
05:41
-
05:32
-
05:29
-
05:06
-
04:52
-
04:39
-
04:34
-
04:22
-
04:15
-
04:15
-
04:06
-
03:57
-
03:52
-
03:41
-
03:30
-
03:29
-
03:00
-
02:56
-
02:45
-
02:42
-
02:39
-
02:31
-
02:29
-
02:15
-
02:05
-
02:05
-
01:47
-
01:47
-
01:40
-
01:32
-
01:18