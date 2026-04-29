«Бавария» пропустила пять мячей в еврокубках впервые с 1995 года

«Бавария» проиграла «ПСЖ» (4:5) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Как информирует Opta, мюнхенский клуб впервые с апреля 1995 года пропустил пять голов в еврокубках.

Последний раз такое произошло в сезоне-1994/1995 в гостевой игре с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов — 2:5.

Кроме того, «Пари Сен-Жермен» забивал минимум пять голов в четырёх матчах Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 — это больше, чем у любого другого клуба в этом розыгрыше турнира.

Ответная игра «ПСЖ» и «Баварии» в рамках полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Мюнхене через неделю — в среду, 6 мая. Победитель этой пары выйдет в финал, где сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом».