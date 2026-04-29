Тренер вратарей Мельников: важно, как Сафонов будет дальше играть в «ПСЖ»

Бывший тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников высказался о развитии Матвея Сафонова после его перехода во французский клуб.

«Самое главное, что Матвей сам понимал, куда он идёт. Он оценил свои возможности и качества для этого чемпионата. Придя туда, Матвей показал, что может конкурировать. С Доннаруммой это было сложно — всё-таки это глыба с регалиями. Никто не мог представить, что в первый сезон Сафонов сыграет такое количество игр. Он успешно прошёл адаптацию. Когда Доннарумма ушёл, ставку сделали на Шевалье. Но тут Матвей показал свой характер и не сдался. Он боролся! Сафонов понимает, чего он хочет, начал работать. Это показатель психологической зрелости.

Важно, как он будет играть дальше. Сейчас ему всё интересно — еврокубки, постоянные выезды, новые соперники. Когда к этому привыкаешь, на первое место выходят твои качества и мастерство. Если он продолжит так же, сможем назвать его первым номером «ПСЖ», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 23 матча (2100 минут) во всех турнирах, пропустил в них 24 гола и 11 раз сыграл «на ноль».