«Довбня думал, я шучу». Экс-тренер «Спартака» раскрыл детали перехода вратаря в команду

Бывший тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников раскрыл детали приглашения голкипера Александра Довбни в московский клуб.

«Когда пришёл Станкович, он сказал, что ему нужен опытный вратарь. Мы понимали, что есть Максименко и Селихов, искали третьего. Ребров спросил, кто у меня есть на примете. Спасибо Артёму, что доверился мне и мы проработали этот вариант. Нам нужен был вратарь, который будет сердцем коллектива. Кто бы мог зайти в раздевалку с советом или напихать. Он должен был быть проводником. В лице Довбни мы нашли идеальный вариант. Все, кто с ним работал, хорошо о нём отзываются. Это человек, который заражает хорошим настроением. Если в три часа ночи его разбудить и сказать: «Саш, пойдём сыграем за «Спартак». Он встанет и пойдёт!

Казалось, чем он заслужил вызов в «Спартак»? Но тут не нужен был конкурент — нужен был помощник. Саша пришёл свободным агентом, понимал свою роль, не делал никаких публичных заявлений. Помню, как позвонил ему и спросил: «Готов переходить в «Спартак»?» Саша подумал, что я шучу. Его тянули месяц до подписания. У него были варианты, но он никуда не пошёл и не говорил, куда идёт. Саша влился в коллектив так, будто всегда там был. Человеку 39 лет, не знаю, когда он наиграется. Он летает в воротах! А молодым надо учиться у него, как относиться к своему делу. Благодаря своему отношению он и оказался в «Спартаке» — футбол всё видит. Многие команды спрашивают, готовы ли мы его отдать», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в июле 2024 года в возрасте 37 лет Александр Довбня перешёл из ярославского «Шинника» в «Спартак», подписав контракт на правах свободного агента.