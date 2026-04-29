Александр Гришин: Агкацев сейчас первый номер в России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об уровне российских голкиперов и выделил нынешнего лидера.

«Агкацев сейчас первый номер в России. Мне кажется, что он сильнее Сафонова играет. В последние два года он важный игрок «Краснодара», как раньше говорили — половина команды. В матче с махачкалинским «Динамо» он неимоверно выручил», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Агкацев в текущем сезоне РПЛ провел 27 матчей, в которых пропустил 21 гол и 11 провёл «на ноль».

«Краснодар лидирует в РПЛ, в его активе 60 набранных очков в 27 матчах. Отрыв от располагающегося на второй строчке санкт-петербургского «Зенита» составляет одно очко.