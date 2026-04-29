«Он работает без шума и пыли». Аршавин — о тренере «Спартака» Карседо

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о работе нынешнего главного тренера московского «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Он работает без шума и пыли — это его отличает от Станковича. Зобнин прибавил, иначе раскрылся. Карседо добавил спокойствия, урегулированности, структуры и расставил всех по местам, например, нашёл применение Литвинову. Этот «Спартак» мне напоминает команду Слишковича. Живенько команда смотрится. Их результаты весной выглядят заслуженно», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

Московский «Спартак» заработал 48 очков за 27 туров и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.