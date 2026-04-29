Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
29 апреля главные новости спорта, футбол, ЛЧ, хоккей, НХЛ, теннис, ATP, WTA, баскетбол, НБА

«ПСЖ» победил «Баварию» 5:4 в ЛЧ, Соболенко сенсационно проиграла. Главное к утру
Победа «ПСЖ» над «Баварией» в матче с девятью голами в первой игре 1/2 финала ЛЧ, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), победа «Миннесоты Уайлд» над «Даллас Старз» в пятом матче серии плей-офф НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» в матче с девятью голами победил «Баварию» в первой игре 1/2 финала ЛЧ.
  2. Арина Соболенко неожиданно проиграла в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде.
  3. 5 набранных очков россиян помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» и выйти вперёд в серии 3-2.
  4. Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.
  5. «Сан-Антонио» одолел «Портленд» и вышел в 1/4 финала плей-офф. У Вембаньямы — дабл-дабл.
  6. «Эдмонтон» обыграл «Анахайм» благодаря голу Подколзина и сократил счёт в серии.
  7. Дабл-дабл Тейтума не помог «Бостону» закончить серию с «Филадельфией» в НБА.
  8. Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву включили в базу сайта «Миротворец»*.
  9. Александр Зверев переиграл Якуба Меншика и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.
  10. «Бостон» победил в овертайме «Баффало» и сократил счёт в серии до 2-3.
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Атлетико» — «Арсенал», «Ак Барс» против «Магнитки» и яркий баскетбол
Приложение для Android