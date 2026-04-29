Видео: гол Алексея Миранчука в ворота «Шарлотт» в матче Открытого кубка США

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в матче 1/8 финала Открытого кубка США с «Шарлотт» забил свой шестой гол в сезоне. «Атланта Юнайтед» выиграла со счётом 2:0.

Алексей Миранчук отличился на 22-й минуте. Второй мяч «Атланты Юнайтед» забил Купер Санчес на 71-й минуте.

В МЛС «Атланта Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала семь очков за 10 матчей. «Шарлотт» располагается на пятой строчке, заработав 14 очков за аналогичное количество игр. На первом месте находится «Нэшвилл», у которого 22 очка.