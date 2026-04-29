«Игру будем вспоминать ещё долго». Стогниенко — о матче «ПСЖ» с «Баварией» в ЛЧ

Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» (5:4).

«Удивительный матч: мощнейшие атаки в обе стороны и слишком лёгкое отношение к обороне. Обе команды наседают на чужую штрафную, постоянно прессингуют. Девять мячей забито, но к вратарям практически нет претензий. Пропустили? Не беда, сейчас ещё забьём. И «ПСЖ», и «Бавария» постоянно идут вперёд, плана «Б», похоже, ни у кого нет. Ему и взяться неоткуда — всё равно в Лиге 1 и в Бундеслиге конкуренты не выдерживают. Скорости и уровень риска такой, что от ошибок не убереглись даже главные герои матча.

Итог: всё решится в ответном матче. Зато игру будем вспоминать ещё долго», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».