Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 29 апреля
Сегодня, 29 апреля, продолжится программа полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдёт одна игра.
Расписание матчей Лиги чемпионов 29 апреля (время московское):
- 22:00. «Атлетико» (Мадрид) — «Арсенал» (Лондон).
На предыдущей стадии «Арсенал» выбил из турнира лиссабонский «Спортинг», а «Атлетико» оказался сильнее каталонской «Барселоны».
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».
