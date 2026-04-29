Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Армения и Грузия примут молодёжный чемпионат мира по футболу в 2029 году

Молодёжный чемпионат мира 2029 года пройдёт в Армении и Грузии. Об этом сообщила ФИФА в социальной сети Х.

«Армения и Грузия примут чемпионат мира ФИФА среди молодёжных команд до 20 лет в 2029 году! Это станет первым в истории турниром под эгидой ФИФА, который пройдёт в любой из этих стран», — написано в сообщении.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года прошёл в Чили. Победителем турнира стала сборная Марокко. В финале команда обыграла национальную команду Аргентины со счётом 2:0. В матче за третье место Колумбия оказалась сильнее Франции — 1:0. Турнир 2027 года пройдёт в Азербайджане и Узбекистане.

