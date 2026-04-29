Александр Бубнов отреагировал на отставку Шпилевского из «Пари НН»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на отставку Алексея Шпилевского с должности главного тренера первой команды «Пари НН». О расставании с 38-летним специалистом нижегородцы объявили накануне, 28 апреля. После 27 туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 15‑ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

— За три тура до конца чемпионата официально опубликовали новость спустя полтора дня матча «Пари НН», где они играли со «Спартаком» и проиграли.

— Знаешь, почему сейчас объявили?

— Почему?

— Потому что ещё есть шансы. Не вылететь.

— Думаете?

— Да. В переходных играх [оказаться]. «Махачкала» рядом, всего два очка, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».