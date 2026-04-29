Елагин: второй полуфинал ЛЧ в Мадриде будет образцом классических футбольных «шахмат»

Российский комментатор Александр Елагин высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» (5:4).

«Игра без обороны в стиле знаменитого баскетбольного цирка «Гарлем Глобтроттерс». Удовольствие – море! Болельщики – в экстазе! Обсуждать эту красоту – бессмысленно! Ею (красотой) нужно только восхищаться!

Второй полуфинал в Мадриде «Атлетико» – «Арсенал» будет (уверен!) образцом тренерского цинизма и классических футбольных «шахмат», — написал Елагин в телеграм-канале.

Сегодня, 29 апреля, в матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Арсенал».