Елагин: второй полуфинал ЛЧ в Мадриде будет образцом классических футбольных «шахмат»
Российский комментатор Александр Елагин высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» (5:4).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Игра без обороны в стиле знаменитого баскетбольного цирка «Гарлем Глобтроттерс». Удовольствие – море! Болельщики – в экстазе! Обсуждать эту красоту – бессмысленно! Ею (красотой) нужно только восхищаться!
Второй полуфинал в Мадриде «Атлетико» – «Арсенал» будет (уверен!) образцом тренерского цинизма и классических футбольных «шахмат», — написал Елагин в телеграм-канале.
Сегодня, 29 апреля, в матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся испанский «Атлетико» Мадрид и английский «Арсенал».
