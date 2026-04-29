Витинья — о победе «ПСЖ» над «Баварией»: теперь нам нужно хорошенько выспаться

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (5:4). Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

«Теперь нам нужно хорошо высыпаться, хорошо питаться, отдыхать каждый день. Это звучит банально, но это очень важно», — приводит слова Витиньи известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4.