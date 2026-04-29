Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Шевалье может покинуть «ПСЖ» летом — Скира

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье может уйти из клуба в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети.

В текущем сезоне французской Лиги 1 24-летний Люка Шевалье провёл 17 матчей. Также на его счету шесть игр в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Франции. В последний раз Шевалье выходил на поле в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Осером» (1:0) 23 января, после чего был вытеснен из основного состава российским голкипером Матвеем Сафоновым.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2025/2026. Команда набрала 69 очков за 30 матчей.

