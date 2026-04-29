Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Экс-тренер вратарей «Спартака» объяснил, почему Селихов не закрепился в команде надолго

Экс-тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников объяснил, почему голкипер Александр Селихов не закрепился в команде надолго и ушёл в «Урал».

«Это моя мозоль… Во-первых, череда травм. Взять тот же ахилл, который ему перешивали. Помню, была игра с «Рубином» на Кубке «Матч Премьер»: на разминке ему в руки ударов 50 сделали. Может, это тоже сказалось на его проблемах с рукой. Все травмы у него достаточно тяжёлые. Но Дима Миронов [физиотерапевт] проделал большую работу в восстановлении Саши. Во-вторых, после долгого отсутствия из-за травм сыграла психология. У Селихова огромный талант! Я всегда говорил, что это вратарь топ-чемпионата. Он мог бы играть в Португалии или Испании.

В мой первый сезон в «Спартаке» как-то пошли с ним в Тарасовке в тренажёрный зал. Спрашиваю его: «Саш, чего ты сам хочешь?» Он ответил, что хочет отыграть сезон с первого до последнего матча. Это показатель, что человек просто хочет играть. Но в «Спартаке» была конкуренция. При Тедеско стали доверять Максименко, в чемпионском сезоне был Ребров. Это сильные вратари», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

