Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Футбол Новости

Футболист «Баварии» Киммих: не предполагал, что игра с «ПСЖ» окажется настолько открытой

Футболист «Баварии» Киммих: не предполагал, что игра с «ПСЖ» окажется настолько открытой
Комментарии

Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (4:5).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Думаю, следовало ожидать, что игра будет проходить на встречных курсах, но я не предполагал, что она окажется настолько открытой. После матча остаётся странное чувство, ведь мы проиграли — с разницей всего в один мяч. В какой-то момент мы уступали в три гола, но сумели отыграться, и возникло ощущение, что на самом деле мы должны были сравнивать счёт. Особенно в концовке: игроки «ПСЖ» выглядели уставшими, их сводили судороги, и они откровенно тянули время. Мы, безусловно, чувствовали, что у нас есть шанс.

Честно говоря, я считаю, что мы очень здорово начали матч — первые 15-20 минут. Нам нужно было забивать второй гол. Затем из-за ошибки при выходе из обороны мы позволили «ПСЖ» вернуться в игру, и после этого они заиграли лучше. Очень досадно, что мы снова пропустили со стандарта — мы не должны допускать подобного. Тем не менее мы определённо продемонстрировали отличную реакцию на происходящее. Да, у соперника был еще один контрвыпад, когда они попали в перекладину, однако в целом остаётся ощущение, что мы способны на большее», — приводит слова Киммиха официальный сайт клуба.

Материалы по теме
ПЯТЬ — ЧЕТЫРЕ! «ПСЖ» и «Бавария» выдали лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. Видео ПЯТЬ — ЧЕТЫРЕ! «ПСЖ» и «Бавария» выдали лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. Видео
Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды Сколько зарабатывают клубы в Лиге чемпионов? Как УЕФА делит миллиарды
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android