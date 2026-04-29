«Абсолютное счастье — видеть футбол таким». Казанский — о матче «ПСЖ» с «Баварией» в ЛЧ

Российский комментатор Денис Казанский высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» (5:4).

«Абсолютное счастье — видеть футбол таким, каким может быть игра. То есть вот здесь просто абсолютный синоним: игра — футбол. Анализировать это бессмысленно. И бездуховно. Можно, конечно, смотреть на пенальти. Но это как объяснять небесное вдохновение овощным салатом, который гений съел позавчера.

Потому что сегодня две команды, которые играли и играют исключительно в атаку, играли исключительно в атаку. Парадоксально, что защите вопросов нельзя задавать по одной простой причине — атака! В этой игре класс этой линии был не просто лучше защиты. Они — и у Мюнхена, и у Парижа — были совсем другого происхождения!

Все ошибки защиты, а гол — это всегда ошибка, были спровоцированы абсолютным вдохновением. Давайте откровенно: я очень переживаю, что из футбола уходит ненависть. Когда хочется огня не только из глаз, но и из шипов, и из характеров. Но вот такие игры показывают, что в нашей современности возможны проявления абсолютной гениальности качества! Когда все впереди! Все — крайние защитники не защищаются, а пытаются забить. Никто не думает, как не проиграть! Только победа. Чистая романтика. Байрон рыдал бы — его герои!» — написал Казанский в телеграм-канале.