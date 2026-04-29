Главная Футбол Новости

«Абсолютное счастье — видеть футбол таким». Казанский — о матче «ПСЖ» с «Баварией» в ЛЧ

Комментарии

Российский комментатор Денис Казанский высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Бавария» (5:4).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Абсолютное счастье — видеть футбол таким, каким может быть игра. То есть вот здесь просто абсолютный синоним: игра — футбол. Анализировать это бессмысленно. И бездуховно. Можно, конечно, смотреть на пенальти. Но это как объяснять небесное вдохновение овощным салатом, который гений съел позавчера.

Потому что сегодня две команды, которые играли и играют исключительно в атаку, играли исключительно в атаку. Парадоксально, что защите вопросов нельзя задавать по одной простой причине — атака! В этой игре класс этой линии был не просто лучше защиты. Они — и у Мюнхена, и у Парижа — были совсем другого происхождения!

Все ошибки защиты, а гол — это всегда ошибка, были спровоцированы абсолютным вдохновением. Давайте откровенно: я очень переживаю, что из футбола уходит ненависть. Когда хочется огня не только из глаз, но и из шипов, и из характеров. Но вот такие игры показывают, что в нашей современности возможны проявления абсолютной гениальности качества! Когда все впереди! Все — крайние защитники не защищаются, а пытаются забить. Никто не думает, как не проиграть! Только победа. Чистая романтика. Байрон рыдал бы — его герои!» — написал Казанский в телеграм-канале.

