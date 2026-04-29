Бубнов предположил, что «Спартак» закончит этот сезон РПЛ на третьем месте

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, что московский «Спартак» займёт третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона. По состоянию на сегодняшний день красно-белые располагаются на четвёртой строчке, набрав 48 очков.

— Давайте посмотрим на таблицу. Увидим «Краснодар» на первом месте, 60 очков. У «Зенита» 59, следом «Локомотив», «Спартак»… «Спартак» третьим будет, Александр Викторович? Или всё-таки «Локомотив»?

— По игре «Спартак» третий. Сейчас он насколько от «Локомотива» отстаёт?

— На одно очко.

— Ха! — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».