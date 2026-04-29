Защитник «Оренбурга» Муфи оценил уровень чемпионата России

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи высказался о Мир Российской Премьер-Лиге.

— Как оцениваешь уровень чемпионата России, доставляют ли какие-то неудобства постоянные переходы с искусственного на натуральный газон?

— Очень хороший чемпионат. Не думал, что он настолько тяжёлый физически, здесь надо действительно быть готовым с точки зрения физики. И очень хорошо то, что все команды, то есть даже те, которые находятся внизу таблицы, могут обыграть лидирующие команды, то есть все играют со всеми примерно на равных. Очень давно не играл на синтетике, действительно, это не самая приятная история, — сказал Муфи в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».