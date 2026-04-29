Сёмин: выдающийся матч «ПСЖ» — «Бавария»! Люди ещё долго будут это вспоминать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Баварией». Прошедшая накануне встреча завершилась победой парижан со счётом 5:4. Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

«ПСЖ» — «Бавария» — выдающийся матч! Люди, которые его смотрели, будут его ещё очень долго вспоминать и анализировать. Встретились две команды с одной идеей — большой прессинг на чужой половине поля, много игроков в атаке, большое мастерство всех футболистов. Вчера атака превосходила оборону», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.