Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Сёмин: выдающийся матч «ПСЖ» — «Бавария»! Люди ещё долго будут это вспоминать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Баварией». Прошедшая накануне встреча завершилась победой парижан со счётом 5:4. Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«ПСЖ» — «Бавария» — выдающийся матч! Люди, которые его смотрели, будут его ещё очень долго вспоминать и анализировать. Встретились две команды с одной идеей — большой прессинг на чужой половине поля, много игроков в атаке, большое мастерство всех футболистов. Вчера атака превосходила оборону», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

