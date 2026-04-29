Сёмин: выдающийся матч «ПСЖ» — «Бавария»! Люди ещё долго будут это вспоминать
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Баварией». Прошедшая накануне встреча завершилась победой парижан со счётом 5:4. Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«ПСЖ» — «Бавария» — выдающийся матч! Люди, которые его смотрели, будут его ещё очень долго вспоминать и анализировать. Встретились две команды с одной идеей — большой прессинг на чужой половине поля, много игроков в атаке, большое мастерство всех футболистов. Вчера атака превосходила оборону», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
