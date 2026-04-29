«Хвича уже всё умеет в футболе». Сёмин — о дубле Кварацхелии в матче «ПСЖ» с «Баварией»
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». «Пари Сен-Жермен» выиграл со счётом 5:4. Кварацхелия оформил дубль, отличившись на 24-й и 56-й минутах встречи.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Хвича сыграл с «Баварией» на мировом уровне. Каждый матч он проводит очень сильно и результативно. Вчера он сделал большой вклад в победу. Он уже игрок мирового уровня, который в футболе умеет всё и, кстати, очень много работает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
11:07
-
10:57
-
10:55
-
10:39
-
10:35
-
10:33
-
10:22
-
10:08
-
10:03
-
09:58
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:10
-
09:10
-
08:31
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:15
-
06:40
-
05:41
-
05:32
-
05:29
-
05:06
-
04:52
-
04:39
-
04:34
-
04:22
-
04:15
-
04:15
-
04:06