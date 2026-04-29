«Хвича уже всё умеет в футболе». Сёмин — о дубле Кварацхелии в матче «ПСЖ» с «Баварией»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». «Пари Сен-Жермен» выиграл со счётом 5:4. Кварацхелия оформил дубль, отличившись на 24-й и 56-й минутах встречи.

«Хвича сыграл с «Баварией» на мировом уровне. Каждый матч он проводит очень сильно и результативно. Вчера он сделал большой вклад в победу. Он уже игрок мирового уровня, который в футболе умеет всё и, кстати, очень много работает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.