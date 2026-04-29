Экс-тренер «Спартака»: Помазун понимает, какой он номер в команде, но всё может поменяться

Экс-тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников высказался о положении голкипера Ильи Помазуна в составе красно-белых.

«Он не согласился со своей ролью. Илья понимает, какой он номер в команде, однако всё может в любой момент поменяться. Но круто, когда у клуба есть три хороших вратаря. «Спартак» сейчас играет в более атакующий футбол, всегда на мяче. Саша — большой плюс в атакующих действиях. У него хорошая передача, выбор позиции. Илья же — это надёжность сзади. По игре ногами он уступает, но его можно вывести на уровень. Благодаря этой разнице можно менять игровую схему», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.