Футбол Новости

Хакими в четырёх словах отреагировал на победу «ПСЖ» над «Баварией»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (5:4). Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«Работа ещё не окончена», — написал Хакими в социальной сети X.

На стадии 1/4 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей одолели мадридский «Реал» со счётом 6:4. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».

