Игорь Акинфеев: сейчас смотрю матчи по ТВ-трансляциям

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отметил лучших игроков армейцев в последних матчах. Акинфеев после каждой игры награждает лучшего игрока в команде. Вратарь объяснил, почему задержался по итогам последних игр Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0).

«Последние игры прошли без моих MVP-наград. Исправляюсь! Сейчас смотрю матчи по ТВ-трансляциям, а там сильно выделялись Данил [Круговой] и Данилов! Парни, продолжайте в том же духе», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Ранее 40-летний Игорь Акинфеев сообщил, что не сыграет до завершения текущего сезона из-за болезни.