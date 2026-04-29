Александр Бубнов ответил Геннадию Орлову на заявление, что «Краснодару» помогают судьи

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал заявление известного спортивного комментатора Геннадия Орлова, что «Краснодару» в этом сезоне Мир РПЛ помогают судьи. «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 60 очков.

«Я был удивлён Геннадием Сергеевичем. Такое заявление… Уж кто-кто, а «Краснодар»… Там Галицкий судей покупать будет? Ну это просто исключено и огульно. И после того пенальти, который поставили с Махачкалой, представители «Зенита» и Геннадий Сергеевич… Это Кубок? Да какая разница?! Им ставят такой пенальти с Махачкалой! Значит, практика такая есть, они могут надавить на судью. И больше того, этот судья две игры не судил, а сейчас снова судит! А за такое людей вообще надо дисквалифицировать. В советское время пожизненно дисквалифицировали», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».