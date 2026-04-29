Валерий Карпин высказался о роли ЮФЛ для современного российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил роль ЮФЛ для футбола в стране.

— Можете, пожалуйста, более детально, чтобы мы зафиксировали, рассказать, в чём важность, по-вашему мнению, именно ЮФЛ для нынешнего российского футбола?

— Во-первых, ЮФЛ в данном конкретном случае это то, что Российский футбольный союз организовал для нашего юношеского футбола, так скажем, это соревнования. Это самое главное, что есть такое соревнование, которое подразумевает под собой системность. Это самое главное. То есть в подготовке, наверное, любого человека, наверное, самое главное — системность, так же, как в школе. То есть есть школа, и ты в школе там с первого по такой-то класс учишься. И если это системно происходит, то, соответственно, будут выпускники школ хорошего уровня. Ну, примерно то же самое, о чём говорим сейчас мы про ЮФЛ. Это организация, системная организация, которая может выпускать и выпускает уже хорошо подготовленных футболистов, назовём это так.

Но это прежде всего системность и профессионализм, то, что делает Российский футбольный союз для молодого поколения, для юношей, для детей, которые выходят уже на профессиональный уровень, то есть идёт подготовка профессиональных футболистов, и, соответственно, соревнования проводятся очень приближённо к профессиональному уровню. И это, как мы видим, уже даёт свои плоды. Уже там семь-восемь, наверное, футболистов, которые прошли через ЮФЛ, уже в сборной. Я не говорю уже про количество игроков, которые находятся в командах Премьер-Лиги, в командах ФНЛ, в командах Второй лиги. То есть это все футболисты, те, которые прошли ЮФЛ, и они становятся профессиональными футболистами. И система соревнований этому способствует, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».