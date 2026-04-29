Павел Мамаев: «ПСЖ» — «Бавария» — истинное удовольствие, матч войдёт в историю!
Поделиться
Бывший футболист московского ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (5:4).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Матч «ПСЖ» — «Бавария» — мечта любого болельщика. Посмотреть такую игру, тем более в полуфинале Лиги чемпионов — истинное удовольствие! Максимально открытый футбол, очень квалифицированные футболисты, интересная и атакующая игра. Это один из топовых матчей, который войдёт в историю.
А насчёт отсутствия тактической мысли и всего остального — это к Компани и Энрике, тренерам виднее. Для болельщиков матч был безумно интересный», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Комментарии
- 29 апреля 2026
-
12:40
-
12:33
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:55
-
11:53
-
11:51
-
11:35
-
11:26
-
11:23
-
11:10
-
11:07
-
10:57
-
10:55
-
10:39
-
10:35
-
10:33
-
10:22
-
10:08
-
10:03
-
09:58
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:10
-
09:10
-
08:31
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:15