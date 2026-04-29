Павел Мамаев: «ПСЖ» — «Бавария» — истинное удовольствие, матч войдёт в историю!

Бывший футболист московского ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (5:4).

«Матч «ПСЖ» — «Бавария» — мечта любого болельщика. Посмотреть такую игру, тем более в полуфинале Лиги чемпионов — истинное удовольствие! Максимально открытый футбол, очень квалифицированные футболисты, интересная и атакующая игра. Это один из топовых матчей, который войдёт в историю.

А насчёт отсутствия тактической мысли и всего остального — это к Компани и Энрике, тренерам виднее. Для болельщиков матч был безумно интересный», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.