Главная Футбол Новости

Мамаев: если Сафонова винят в голах от «Баварии», пусть сначала попробуют обвинить Нойера

Бывший российский футболист Павел Мамаев высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

«На мой взгляд, игра Матвея Сафонова в матче с «Баварией» была потрясающая. Он провёл матч на высочайшем уровне с максимальной уверенностью. Если в соцсетях обвиняют Матвея, пусть они сначала попробуют обвинить Нойера, он всё-таки на гол пропустил больше. Матвей выручил в нескольких ключевых моментах. При счёте 1:0, когда Олисе не забил, Матвей оставил руку. Неизвестно, как игра бы сложилась, будь в этом моменте 2:0», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

