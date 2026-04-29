Мамаев: если Сафонова винят в голах от «Баварии», пусть сначала попробуют обвинить Нойера

Бывший российский футболист Павел Мамаев высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4).

«На мой взгляд, игра Матвея Сафонова в матче с «Баварией» была потрясающая. Он провёл матч на высочайшем уровне с максимальной уверенностью. Если в соцсетях обвиняют Матвея, пусть они сначала попробуют обвинить Нойера, он всё-таки на гол пропустил больше. Матвей выручил в нескольких ключевых моментах. При счёте 1:0, когда Олисе не забил, Матвей оставил руку. Неизвестно, как игра бы сложилась, будь в этом моменте 2:0», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.