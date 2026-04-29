Главная Футбол Новости

Валерий Карпин заявил, что в РПЛ повысилась интенсивность в этом сезоне

Валерий Карпин заявил, что в РПЛ повысилась интенсивность в этом сезоне
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в текущем сезоне Мир РПЛ повысилась интенсивность игры.

— Сейчас вы видите прогресс? Потому что на самом деле, ну, в последнем сезоне РПЛ, если мы берём, скорости, повысились в любом случае в целом.
— Скорости не повысились. Ну, это разные восприятия (улыбается). Если я раньше бежал там, ну, со скоростью 30 км/ч, то я и сейчас бегу [так]. Я не бегу сейчас со скоростью 40 км/ч. И дело не в скоростях, а в количестве [ускорений]. То есть стало больше спринтов в [нашей лиге], стала более РПЛ в последнее время [интенсивной]. Интенсивность повысилась за счёт того, что появились команды, которые играют в более агрессивный, интенсивный футбол. Соответственно, стало больше спринтов, больше рывков с высокой интенсивностью, поэтому интенсивность поднялась. Дошла ли она до уровня там топ-5 [лиг], не знаю. Пока, наверное, рано ещё сравнивать. Но то что в России, в РПЛ конкретно, эта интенсивность поднялась — это 100%.

— Вы сравнивали, по-моему, чемпионат России с чемпионатом Бельгии. Вот сейчас можно ли сказать, что мы плюс-минус вышли на один уровень или нет?
— Не знаю. Ребята, ещё раз, ну, трудно как бы говорить, как там, что здесь. Вот здесь у нас поднялось, может, у них тоже поднялось. Может быть, осталось так же, как и было. Не готов сказать, что мы теперь как чемпионат Бельгии или чемпионат Испании, не знаю, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».

Барко, Агкацев, Луис Энрике или герои аутсайдеров. Кто лучший в 27-м туре РПЛ?
Рейтинг
Барко, Агкацев, Луис Энрике или герои аутсайдеров. Кто лучший в 27-м туре РПЛ?
