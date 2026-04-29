Атлетико Мадрид — Арсенал. Прямая трансляция
Валерий Карпин ответил, удивила ли его какая-либо команда в нынешнем сезоне РПЛ

Валерий Карпин ответил, удивила ли его какая-либо команда в нынешнем сезоне РПЛ
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, удивила ли его какая-либо команда в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Специалист отметил, что с точки зрения добытого результата его удивила «Балтика», занимающая пятое место в турнирной таблице РПЛ.

— Если брать чемпионат России, какую команду вы могли бы выделить, которая вас, может быть, удивила по ходу сезона? Именно игрой или результатами, как, допустим, «Балтика».
— С точки зрения результата да, наверное, как вы сами сказали, что никто не ожидал, что «Балтика» будет там в пятёрке команд вверху таблицы. Всё остальное там… Кто-то хуже, кто-то лучше, удивления, наверное, не вызывают, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».

Лидирует в чемпионате России после 27 туров «Краснодар» (60 очков), второе место занимает «Зенит» (59), третье — «Локомотив» (49).

Материалы по теме
Александр Бубнов ответил Геннадию Орлову на заявление, что «Краснодару» помогают судьи
