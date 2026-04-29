«У картишек нет братишек». Карпин — о ментальности, прививаемой в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ментальности, прививаемой в национальной команде.

— Вы неоднократно говорили, что очень важно то, какую ты несёшь ментальность. В пример очень часто форсили вашу реплику по поводу Зидана: «Кто такой Зидан, чтобы мне что-то говорить?» Как вы прорабатываете с футболистами ментальные вопросы, именно психологические по устойчивости и какую ментальность прививаете им?

— Ну, такую же (улыбается). Пытаюсь такую же привить, как бы говоря про то, что на поле, если мы говорим про поле, там, понятно, можно говорить про Зидана, не знаю, про кого угодно, но на поле, когда ты вышел, знаете, есть такая поговорка: «У картишек нет братишек». Ну вот типа того в футболе. То есть вышел на поле, такой же человек, как и я, две ноги, две руки, одна голова, всё. Все эти привилегии, так скажем, известность или ещё что-то — они на поле теряются. Футболка, трусы, гетры, бутсы — всё то же самое, и те же самые четыре конечности и голова. Всё, там нет авторитетов. Поэтому, ну, стараемся прививать вот это, да, — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Трибуна».