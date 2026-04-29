Футбол Новости

Экс-тренер вратарей «Спартака» Мельников рассказал, почему ушёл из команды

Бывший тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников рассказал, почему принял решение уйти из московской команды. По словам специалиста, он перестал чувствовать себя реализованным в период, когда красно-белых возглавил сербский специалист Деян Станкович.

— Почему ты решил уйти из «Спартака»?
— Я понял, что не реализовываюсь, и больше ушёл на позицию ассистента.

— Это ты понял именно в работе со Станковичем?
— Да. До этого с Кузнецовым и Шишкиным у нас был тандем. Но когда пришёл Станкович, понял, что происходит стагнация, — сказал Александр Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

