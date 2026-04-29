«Рубин» сообщил об аренде полузащитницы у «Зенита»

Казанский «Рубин» в социальных сетях объявил о переходе полузащитницы Натальи Трофимовой из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2026.

«Наталья родилась 14 января 2003 года в Челябинске. Начинала заниматься футболом в школьной команде «Лидер», затем выступала за юниорскую команду «Чертаново».

В 2018 году с молодёжкой «Чертаново» стала серебряным призёром Первого дивизиона России и лучшим игроком команды. С 2019 года играла за основной состав, дебютировав 11 апреля в матче с «Енисеем». Осенью того же года выступила в Лиге чемпионов против «Глазго Сити».

В 2022 году перешла в «Зенит», где стала трёхкратной чемпионкой России (2022-2024), двукратной обладательницей Суперкубка (2023, 2025), а также бронзовым призёром Суперлиги (2025) и финалисткой Кубка России (2022, 2023, 2025).

Выступает за сборную России: дебютировала за U16 в 2018 году, позже – за U17.

Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Наталья! Желаем тебе успехов в матчах за ЖФК «Рубин», — написано в сообщении.

